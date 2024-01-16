Москва, 16 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Контрольные органы должны помогать людям на местах не делать ошибок, а не «хватать и не пущать», заявил 16 января президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Контрольно-надзорная деятельность — тоже очень важное направление. Здесь важно не хватать и не пущать, не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах не делать этих ошибок», — сказал президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов Федерации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года Владимир Путин предложил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса. Мораторий был введён на фоне пандемии коронавируса и впоследствии продлён после введения новых антироссийских санкций со стороны западных стран в 2022 году. Позднее правительство предложило продлить мораторий, сделав исключения для некоторых видов деятельности, в том числе связанных с санитарно-биологической и санитарно-эпидемиологической безопасностью, а также с предоставлением услуг для детей.

В июне 2023 года глава государства предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период моратория на штрафы. Путин отметил, что считает правильным пойти навстречу бизнесу «в столь остром вопросе». В условиях, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, объявление такой амнистии будет верным шагом, добавил президент.