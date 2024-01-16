Магас, 16 января, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Более 150 тысяч услуг оказал в 2023 году Республиканский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ингушетии. Об этом сообщил главе республики Махмуду-Али Калиматову министр труда и занятости Ингушетии Хаджибикар Муталиев.

Kremlin.ru Махмуд-Али Калиматов

По словам министра, 877 жителей Ингушетии получили социальную помощь. Большинство из этих людей — инвалиды, которые находятся на постоянном учете в отделениях социального обслуживания на дому. В основном им требуется помощь, связанная с оказанием социально-бытовых услуг. Пожилые люди просят, чтобы им принесли продукты и лекарственные препараты, помогли добраться до поликлиники или больницы, оплатили коммунальные счета и т.д.

Как заявил Махмуд-Али Калиматов, крайне важно, чтобы нуждающиеся вовремя получали помощь. Он напомнил, что большинство подопечных Республиканского центра социального обслуживания одиноки либо остались без присмотра в силу тех или иных причин. По словам Махмуда-Али Калиматова, когда дело касается работы с пожилыми людьми, следует принимать во внимание все детали и, если есть такая возможность, стараться предупредить всевозможные нештатные ситуации.

Муталиев рассказал главе региона, что на каждого сотрудника центра приходится восемь-девять подопечных, их посещают не реже двух раз в неделю, проводя с ними порядка двух часов. Если пожилому человеку, проживающему в сельской местности, нужно в поликлинику или больницу, его может доставить мобильная бригада.

В Ингушетии действуют семь центров социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Средства на это были выделены в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что чем больше будет социальных служб, тем выше шансы, что одинокие пожилые жители Ингушетии не останутся без ухода и должного внимания. По его словам, соседи и родственники в меру сил помогают таким людям, но специализированную помощь может предоставить только социальный работник, который прошел соответствующее обучение.

По информации министерства труда и занятости Ингушетии, в республике функционируют территориальные координационные центры в шести клиентских службах соцзащиты населения, а также региональный центр в Магасе. Сотрудники учреждений прошли специальное обучение на базе НКО «Старость в радость». Еще 59 человек обучились на помощников по уходу за пожилыми людьми с ограниченными возможностями здоровья в медицинском колледже. Две сформированные группы приступили к работе.

Напомним, в 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству внедрить систему долговременного ухода за инвалидами и пожилыми гражданами во всех регионах.