Москва, 16 января, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Конкурс по определению лучших проектов в области городской среды продлён до 2030 года. Об этом 16 января сообщил президент России Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение».

Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин во время выступления на вручении Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Глава государства отметил, что многие полезные начинания были разработаны благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды.

«И могу сказать, что уже принято решение о его продлении до 2030 года», — сказал Путин.

Конкурс входит в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября Путин на встрече с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным назвал хорошей практикой вовлечённость жителей в благоустройство городской среды. Министр, в свою очередь, заявил, что формирование комфортной городской среды очень востребовано. Так, три года назад, в 2021 году, в голосованиях по обустройству общественных пространств приняли участие 9 млн человек, в 2022-м — уже 10,7 млн, а в 2023 году — уже 14,2 млн.