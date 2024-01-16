Донецк, 16 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, певец Дима Билан посетил детское отделение Республиканского травматологического центра Донецкой Народной Республики, где подарил маленьким пациентам подарки, сообщил 16 января донецкий портал «ZOV ДНР».

Соцсети Дима Билан

Также он привёз детскому центру в Горловке необходимые кондиционеры, местному приюту для бездомных животных передал 3 млн рублей, а из другого приюта забрал кота, которого назвал Шахтёром.

Кроме того, по данным портала, Билан встретился с участниками спецоперации и мирными жителями, которые нуждаются в протезировании. Он пообещал посодействовать в лечении — при финансовой помощи артиста им сделают протезы и организуют реабилитацию.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3860204" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, Дима Билан был одним из гостей «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. После разразившегося скандала певец извинился за участие в сомнительном мероприятии и заявил, что это часть его работы. По словам Билана, он не транслировал в социальные сети съёмки с вечеринки и не публиковал фотографий.

Также в своём видеообращении по поводу посещения вечеринки он рассказывал, что 5 декабря 2023 года провёл бесплатный концерт для семей участников СВО.

Ранее Билан неоднократно участвовал в благотворительных акциях в поддержку СВО и семей Донбасса. Также он в соцсетях выразил соболезнования после удара по Белгороду. По его словам, в связи с произошедшим у него отсутствует настроение и «невозможно держать боль внутри».