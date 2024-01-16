Давос, Швейцария, 16 января, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) является региональным и не будет расширяться за счёт азиатских стран. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вы правы, что НАТО — это трансатлантический альянс, мы останемся региональным альянсом. Но трансатлантическое пространство сталкивается с угрозами, безопасность не является региональной, безопасность является глобальной. То, что происходит в Азии, имеет значение в Европе, и наоборот», — сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что альянс должен реагировать на происходящее в Азии, в том числе на то, что Китай «подходит всё ближе к дверям» НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, руководители НАТО давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

Руководители НАТО уже не скрывают агрессивного характера деятельности военного блока, а в официальных документах США прямо закреплены претензии Вашингтона на глобальное превосходство, отмечал тогда Путин.

Кроме того, в декабре 2021 года Путин напомнил, что с момента распада СССР было пять волн расширения НАТО, ракетные системы появились в Польше и Румынии. Путин тогда подчёркивал, что это не Россия пришла с оружием, это к ней пришли.

При этом 17 декабря прошлого года Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного. При этом он ранее отмечал, что против России активно используется военный потенциал стран Североатлантического альянса.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров прошлым летом заявил, что Россию поразило, как быстро Швеция и Финляндия отказались от нейтралитета ради вхождения в Североатлантический альянс (НАТО).

Лавров уточнил, что альянс хочет осваивать территорию Швеции и Финляндии, а также намеревается развернуть инфраструктуру у российских границ, и добавил, что Москва знает, какие меры в связи с этим нужно принимать и реализовать для обеспечения безопасности.