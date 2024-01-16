Москва, 16 января, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета в Башкирии Ильнаре Сафиной премию «Служение» в спецноминации «Судьба человека — гордость Отечества».

РИА Новости/Павел Бедняков Президент России Владимир Путин

«Дань уважения людям, которые направляют свои силы, энергию и решают очень важные задачи для жителей городов и посёлков. Путь к новым большим успехам с этого начинается. Награждается глава администрации сельского поселения Мещегаровского сельсовета Салаватского района Башкирии Ильнара Сафина», — заявил Владимир Путин.

Сафина является многодетной матерью. Ее супруг в данный момент выполняет задачи в зоне СВО, куда он отправился добровольцем. Она много лет работала воспитателем в детском саду, но после отъезда мужа, стала замещать его на посту главы сельского поселения, жители 4 деревень с доверием относятся к их семье.

Как передавало ИА Регнум, около 3 млн голосов было отдано за участников Всероссийской муниципальной премии «Служение». Голосование проходило на сайте премия служение.рф и было доступно всем жителям России после регистрации на сайте. Уточняется, что премия «Служение» вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения, в том числе за внедрение цифровых технологий и создание эффективных каналов коммуникации с гражданами. Представителей муниципального сообщества, деятельность которых наиболее ярко раскрывает понятие «служение», наградят за особый вклад в служение людям в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества».