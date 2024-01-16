Берлин, 16 января, 2024, 16:49 — ИА Регнум. В возрасте 43 лет умер президент немецкого футбольного клуба «Герта» Кай Бернштейн. Об этом 16 января сообщила пресс-служба команды на странице в соцсети Х.

IMAGO/Michael Taeger/Global Look Press Президент немецкого футбольного клуба «Герта» Кай Бернштейн

«Все сотрудники клуба ошеломлены и глубоко опечалены. Семья «Герты» скорбит вместе с семьей Кая, и наши мысли в это трудное время с его родственниками, друзьями и товарищами», — говорится в заявлении.

Клуб попросил болельщиков вас уважать частную жизнь семьи Бернштейна после этого события. Причины смерти не называются.

Бернштейн — немецкий предприниматель и спортивный функционер. Был болельщиком «Герты» с начала 1990-х годов и основал несколько фанатских организаций. В июне 2022 года он был избран президентом «Герты».