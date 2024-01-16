Москва, 16 января, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Адвокат австрийского маньяка Йозефа Фритцля, который на протяжении 24 лет держал в сексуальном рабстве собственную дочь, попросил перевести заключённого в дом престарелых. Об этом сообщает 16 января телеканал Sky News.

Imago/TASS Дом Йозефа Фритцля в Амштеттене

Сейчас приговорённому к пожизненному заключению Фритцлю 88 лет, он страдает деменцией. Согласно психиатрическому заключению, мужчина больше не представляет опасности для общества.

Позднее суд может решить, стоит ли заменить ему заключение строгого режима обычной тюрьмой. Адвокат Астрид Вагнер заявила, что надеется на перевод Фритцля в дом престарелых, отмечает телеканал.

По законам Австрии, через 15 лет заключения приговорённые к пожизненному сроку могут просить об условно-досрочном освобождении. Фритцлю вынесли приговор в 2009 году, когда ему было 73 года.

Как сообщало ИА Регнум, Йозефа Фритцля, инженера-электрика из города Амштеттена, арестовали в 2008 году после того, как его дочь и внучка Керстин попала в больницу в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что с 1984 года мужчина держал в звуконепроницаемом бункере, оборудованном в подвале дома, свою дочь Элизабет. Жена Фритцля Розмари жила в доме и якобы ничего не знала о пленнице. Свою дочь она считала пропавшей.

Элизабет родила в подвале семерых детей, один из которых прожил всего два дня. Его тело Фритцль сжёг. Троих детей, включая Керстин, маньяк держал в подвале, ещё троих подбросил в собственный дом.

Суд признал Фритцля виновным в инцесте, незаконном лишении свободы, изнасиловании, содержании людей в рабстве и убийстве младенца по недосмотру. В ходе судебных слушаний Фритцль заявил, что в детстве его избивала мать.