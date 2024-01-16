Москва, 16 января, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Местные власти в новых регионах — стальные люди, которых невозможно сломить. Об этом 16 января заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии «Служение».

РИА Новости/ Илья Питалев

«Отмечу работников местной власти Донбасса и Новороссии. Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», — сказал Путин.

Также он подчеркнул, что по-настоящему поражают сила духа и глубокое осознание патриотизма защитников Отечества, нужно поддерживать их желание применять лучшие качества в различных сферах гражданского служения.

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Как сообщало ИА Регнум, Путинприехал на церемонию вручения премии «Служение», которая проходит в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Во вступительном слове он отметил, что в самом названии форума заложен глубокий смысл, а именно любовь к малой Родине, которое само по себе очень личное и тёплое чувство, обладающее созидательной силой общенационального значения.

Ранее около 3 млн голосов было отдано за участников Всероссийской муниципальной премии «Служение». Отмечалось, что голосование проходило на сайте премияслужение.рф и было доступно всем жителям России после регистрации на сайте.