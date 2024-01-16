Киев, 16 января, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Верховная рада Украины приняла закон о создании единого электронного реестра мобилизованных, привязанного к единому реестру избирателей. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко в Telegram-канале.

Global Look Press

Она отметила, что за принятие закона проголосовали 249 депутатов. Депутат пояснила, что данный документ по сути является частью мобилизации, реестр будет привязан к единому реестру избирателей, закон предусматривает обработку собранных персональных данных жителей Украины.

В сентябре 2023 года в Раду был внесён законопроект, предлагающий создать единый электронный реестр военнообязанных, в который хотят включить данные о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Андрей Осадчук заявил, что доступа к военной тайне нет у большинства депутатов Верховной рады, поэтому законопроект о мобилизации на Украине они будут рассматривать вслепую, не зная о том, что происходит в войсках. По словам Осадчука, вопрос мобилизации совершенно засекречен, так как у 90% депутатского корпуса нет доступа к военной тайне, в том числе к информации о формировании подразделений, дефиците, военных потерях и планах. При этом рассматривать вопрос мобилизации нужно в чёткой привязке к тому, что происходит в войсках.

В декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, предполагающий отмену срочной службы и отсрочки для инвалидов третьей группы, а также другие меры. Законопроект вызвал в стране негодование и был отправлен на доработку.

Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин 10 января заявил, что объявленная Зеленским принудительная мобилизация может обернуться катастрофическими последствиями. Он также назвал действия украинских властей полным безумием.

Всеобщая мобилизация на Украине проводится с 25 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили покидать страну.