Москва, 16 января, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Бывший глава отдела Росгвардии полковник Сергей Волков приговорён к шести годам колонии по делу о поставке неэффективных комплексов для защиты Крымского моста. Приговор был вынесен 16 января судьёй Второго Западного окружного военного суда.

РИА Новости/Табылды Кадырбеков

«Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует ТАСС приговор суда.

Обвинение просило приговорить Волкова к семи годам лишения свободы, а также лишить его наград и воинского звания.

О задержании полковника Волкова стало известно в октябре 2023 года. Он занимал должность начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии. Полковника обвинили в закупке некорректно работающих комплексов «Орёл-БПЛА», предназначенных для защиты Крымского моста.

По версии следствия, офицер затянул с закупкой комплексов, чем создал риск срыва исполнения поручения президента России Владимира Путина, в рамках которого обеспечивалась транспортная безопасность моста. Чтобы избежать срыва, Волков, как считает обвинение, поручил подчинённым закупить два комплекса «Орёл-БПЛА», хотя знал, что техническому заданию их характеристики не соответствуют.

Волков свою вину отрицал. Он заявлял, что действовал в соответствии с установленным порядком, не нарушая законодательство.

ВСУ неоднократно пытались атаковать Крымский мост. В ночь на 17 июля 2023 года киевская армия атаковала мост двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения. В результате теракта погибли супруги, их 14-летняя дочь получила ранения.