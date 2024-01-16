Москва, 16 января, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Народного артиста России Евгения Герчакова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. 74-летний актёр почувствовал себя плохо сегодня утром. Он вызвал бригаду скорой помощи.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Народный артист России Евгений Герчаков

«Да, я нахожусь в больнице», — подтвердил артист «МК».

На госпитализации настояли медики скорой после того, как осмотрели Евгения Герчакова. По предварительным данным, самочувствие актёра ухудшилось из-за высокого артериального давления.

Как сообщало ИА Регнум 28 декабря 2023 года, в Петербурге госпитализировали народного артиста РСФСР Михаила Боярского. У актёра случился сердечный приступ. Медики оценили состояние звезды отечественного театра и кино как средней тяжести.