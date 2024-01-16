Москва, 16 января, 2024, 16:58 — ИА Регнум. В храме на Большой Никитской улице в Москве скончалась 93-летняя прихожанка. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Сергей Фадеичев/ТАСС

14 января в помещении храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот скончалась пожилая женщина. Служители храма заметили, что одной из прихожанок стало плохо. На место вызвали скорую помощь, но медики уже ничем не смогли помочь пенсионерке.

«В помещении храма на Большой Никитской улице скончалась 93-летняя женщина. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот был основан в 1624 году. По некоторым данным, в приход храма входила семья генерала Василия Суворова. Родители генерала похоронены на территории храма, считается, что и сам Василий Суворов похоронен там же. Храм сильно пострадал в Московском пожаре 1812 года, но в том же году его восстановили, сделав некоторые переделки. В 1922 году он был закрыт и использовался под ВНИИ жиров Министерства пищевой промышленности СССР. Лишь в 1991 году здание было возвращено Русской православной церкви. С 2016 по 2020 года настоятелем храма был протоиерей Всеволод Чаплин.