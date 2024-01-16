Брюссель, 16 января, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Евросоюз внёс в свой санкционный список лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхью Синвара, говорится в заявлении Евросовета.

Zuma\TASS Яхья Синвар

«Сегодня Евросовет решил добавить в список террористов ещё одно лицо. Яхья Синвар, политический лидер ХАМАС», — говорится в заявлении.

В документе уточняется, что санкции вступают в силу с сегодняшнего дня.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании европейских послов в Брюсселе заявила, что движение ХАМАС не должно управлять сектором Газа, должна быть только «одна палестинская администрация и одно палестинское государство».

Сектор Газа «больше не может быть безопасным прибежищем для террористов», сказала фон дер Ляйен, отметив, что ХАМАС, которое в Евросоюзе считают «террористическим», ранее после конфликтов активно восстанавливалось и вооружалось, что «не должно повториться».