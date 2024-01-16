Москва, 16 января, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удаление надписи, посвящённой жертвам бомбардировок США и Великобритании против мирного населения в Дрездене.

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«На глазах удивлённой общественности с памятника жертвам англо-американских бомбардировок против мирного населения Дрездена в самом центре города шлифмашиной была стёрта надпись следующего содержания: «Это место воспоминаний, памяти и поминовения. Здесь лежат сожжённые тела тысяч жертв авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года. Тогда в наш город вернулся ужас войны, распространившийся из Германии по всему миру», — написала Мария Захарова в Telegram.

Представить МИД РФ в своём посте напомнила, при каких обстоятельствах произошли бомбардировки мирного населения.

«Напомню, что в феврале 1945 года Третий рейх уже доживал последние дни своей позорной истории: с востока страну освобождала Красная армия, с северо-запада ― союзнический контингент. И в Москве, и в Лондоне с Вашингтоном уже зрело понимание того, что освобожденная Германия как минимум временно будет оккупирована войсками антигитлеровской коалиции. И тогда в штабах англо-американских союзников созрел план: максимально разбомбить города, которые будут находиться в советской зоне влияния», — пояснила представитель МИД.

В этой связи Мария Захарова призвала потребовать восстановления надписи на памятнике в Дрездене.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума РФ осудила намерение Болгарии демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» в Пловдиве. В соответствующем заявлении сказано, что такая инициатива — «откровенная демонстрация пренебрежительного отношения к истории своей страны, подлая попытка надругательства над общей исторической памятью наших братских народов». Парламентарии отметили, что эта инициатива ляжет несмываемым позором на её авторов и власти Пловдива.