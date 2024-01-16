Киев, 16 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак заявил, что в Давосе обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию на фронте и оборонные потребности Украины.

AP/TASS Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак

«В Давосе встретились с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Обсудили ситуацию на фронте, оборонные нужды Украины, работу по украинской «формуле мира», — написал он в Telegram-канале.

В швейцарском Давосе с 15 по 19 января проходит ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Ранее агентство Bloomberg написало, что в Давосе встреча, организованная по так называемой «формуле мира» Зеленского, завершилась без выработки чёткого плана. В ней участвовали 83 делегации стран и международных организаций.

Днём ранее Ермак в ходе общения с журналистами в Давосе заявил, что Украина планирует провести два саммита для утверждения «формулы мира». При этом он не стал уточнять сроки проведения этих саммитов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что состоявшиеся в Давосе переговоры представителей 83 стран по «формуле мира» Зеленского являются разговорами ради разговоров. Результата у таких переговоров не может быть хотя бы потому, что в них не участвует Россия, сказал он.

Так называемую «формулу мира» Зеленский представил в ноябре 2022 года, она предполагает в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые вышли из её состава. В Москве называли требования Киева неадекватными и нереалистичными. «Формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в Европе, подчеркнули в МИД России.