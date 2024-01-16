Брюссель, 16 января, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Евродепутат от Германии Бернхард Цимниок на пленарной сессии Европарламента 16 января потребовал провести под эгидой ОБСЕ независимое расследование смерти в украинской тюрьме видеоблогера, журналиста и режиссёра Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства, передаёт ТАСС.

Кадр из видео Гонсало Лира

Он заявил, что из-за критического освещения деятельности украинского руководства Лира неоднократно задерживался, подвергся пыткам, ему отказывали в необходимой медицинской помощи и в конечном итоге Лира умер.

«Мы требуем в этой связи проведения независимого расследования инцидента под эгидой ОБСЕ и немедленного прекращения любой поддержки этого коррумпированного государства», — сказал евродепутат.

По его мнению, ситуация вокруг Лиры более чем ясно показывает, что Украина совершенно не соответствует европейским ценностям.

Как передавало ИА Регнум, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала гражданина Чили и США журналиста Гонсало Лиру в мае 2023 года в Харьковской области за якобы одобрение действий российских войск на Украине.

После заявления телеведущего Такера Карлсона о том, что Лиру с июля 2023 года пытали в украинской тюрьме с одобрения американских властей, бизнесмен и миллиардер Илон Маск обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием объяснить арест и содержание журналиста Лиры под стражей.

12 января Карлсон на своей странице в соцсети сообщил, что Лира погиб в украинской тюрьме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала коллег журналиста «возвысить голос» и защищать находящихся «в застенках киевского режима».