Суд оставил блогера Битмаму под арестом после родов в СИЗО
Мосгорсуд оставил блогера Битмаму под арестом после родов в СИЗО
Москва, 16 января, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Обвиняемая в мошенничестве блогер Валерия Федякина, более известная как Битмама, останется под арестом, несмотря на недавние роды в СИЗО. Об этом сообщили 16 января журналистам в пресс-службе Московского городского суда.
Адвокаты подали апелляционную жалобу после того, как Замоскворецкий суд продлил Федякиной срок содержания под стражей до 15 марта. Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, оставил её без удовлетворения.
Защитники в жалобе отмечали, что блогер, находясь под арестом, родила ребёнка. В СИЗО «Печатники», по данным газеты «Известия», ей выделили отдельную камеру для пребывания с младенцем.
Беременную Валерию Федякину в сентябре 2023 года задержали и поместили под стражу в связи с подозрением в мошеннических действиях, в январе её ребёнок появился на свет. По версии следствия, блогер выводила наличные деньги за рубеж путём обмена на криптовалюту. Федякину обвиняют в хищении у инвестора 6,7 млрд рублей, вину она не признаёт.