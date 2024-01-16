Москва, 16 января, 2024, 15:47 — ИА Регнум. У нового ведущего программы «Модный приговор» стилиста Александра Рогова есть необходимые для этой роли профессионализм и обаяние, заявил 16 января историк моды, бывший ведущий «Модного приговора» Александр Васильев.

ТАСС/URA.RU/Александр Мамаев Александр Рогов

«Я уверен, что Александр Рогов обладает харизмой, профессионализмом и обаянием, необходимыми для ведения программы «Модный приговор». Очевидно, и для него выбор не прост — ему придется отказаться от собственной программы на другом канале, кажется СТС, но, надеюсь, Первый канал соблазнит его гонораром и значимостью», — сказал Васильев «Газете. Ru».

Он также пожелал участникам проекта успехов и процветания.

Как передавало ИА Регнум, 16 января в пресс-службе Первого канала сообщили, что по итогам зрительского голосования новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов. Его кандидатуру поддержали 45% участников голосования, кандидатуры актёра Игоря Верника и стилиста Даниила Грачёва — 18% и 16% принявших участие в голосовании соответственно. Рогов выразил признательность зрителям Первого канала, которые поддержали его, «простого парня из посёлка Рассвет Тульской области».

«Модный приговор» перестал выходить в эфир в марте 2022 года. В руководстве Первого канала объяснили это решение намерением уделять больше внимания программам, имеющим общественно-политическую направленность.

О возвращении программы в эфир стало известно в конце декабря 2023 года. «Модный приговор» будет проходить в формате телевизионного кастинга. Роль «обвинителя» будет играть телеведущая и журналистка Эвелина Хромченко, «судьи» — Рогов. «Защитник» также будет определён в ходе зрительского голосования.

В декабре 2023 года после появления информации о выступлениях Александра Васильева перед студентами МГУ активисты движения «Ветераны России» попросили Следственный комитет РФ провести проверку по данному факту. Васильев неоднократно критиковал проведение специальной военной операции России, выступал с резкими антироссийскими заявлениями, и его встречи со студентами вузов едва ли уместны, отметили авторы обращения.