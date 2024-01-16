Москва, 16 января, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Техническая работа по использованию доходов от замороженных суверенных активов России началась в ЕС. Об этом сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Сергей Корсун ИА Регнум

В конце 2023 года Еврокомиссия предложила использовать прибыль от замороженных российских активов в интересах Украины. По словам ван Петегема, министры стран ЕС в ходе заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам обсудили эту идею и пришли к твёрдому намерению быстро продвигаться в этом вопросе.

«Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса», — сообщил бельгийский министр на пресс-конференции по итогам заседания.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине Евросоюз, страны «Группы семи» (G7) заморозили около 50% российских валютных резервов — примерно 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, которая специализируется на работе с активами. По данным компании, за девять месяцев 2023 года она заработала около 3 млрд евро на инвестировании попавших под санкции российских активов.

В России неоднократно заявляли, что активы страны на Западе арестованы незаконно. В мае 2023 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны, посягнувшие на российские активы, обязаны немедленно разморозить эти средства.

Президент Владимир Путин 9 ноября 2023 года подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян. Документ предлагает механизм продажи зарубежных активов россиян иностранцам с заблокированными в России счетами.