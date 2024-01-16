Москва, 16 января, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Госдума на первом пленарном заседании весенней сессии 16 января приняла заявление, в котором осудила инициативу властей Болгарии демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» в Пловдиве.

РИА Новости/Сергей Пятаков

«Это откровенная демонстрация пренебрежительного отношения к истории своей страны, подлая попытка надругательства над общей исторической памятью наших братских народов, маниакально-отчаянное стремление принизить героический подвиг советских солдат, решающий вклад СССР и советского народа в борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны», — сказано в заявлении.

Инициатива, в случае её поддержки местными властями, ляжет на инициаторов и власти Пловдива несмываемым позором, отметили депутаты. Развязанная на Западе варварская война с памятниками советской эпохи — свидетельство ущербности и беспомощности нынешних западных «так называемых элит», подчеркнули в Госдуме. Депутаты также выразили уверенность, что жителям Пловдива и других городов Болгарии удастся отстоять памятник и сохранить память о подвигах тех, кто победил фашизм.

Заявление Госдумы будет направлено в ООН и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 10 января депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» внесли на рассмотрение городского совета Пловдива проект о переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алёша». Памятник предполагается перенести в музей социалистического искусства в Софии, работы по перемещению должны быть закончены до конца 2024 года. Перенос нужен ради «памяти о жертвах тоталитарного коммунистического режима», заявили инициаторы.

Памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» открыли 5 ноября 1957 года на высоком холме Бунарджик в Пловдиве. Высота скульптуры советского солдата, водружённой на шестиметровый постамент, составляет 11 метров. Воин держит в руке направленный к земле пистолет-пулемёт Шпагина.

В Софии 12 декабря по распоряжению властей Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии, установленного в 1954 году в знак признательности советским воинам-освободителям. Бронзовые фигуры, стоящие на пьедестале, разрезали на части весом не более четырёх тонн каждая.

В департаменте Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества ранее сообщили, что в Европе демонтировали уже свыше 3000 памятников советским воинам-освободителям.

В январе 2024 года министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил о необходимости переписать учебники истории и перестать учить школьников, что Россия — друг и освободитель Болгарии и болгары должны быть ей благодарны.

Россия неоднократно освобождала болгар, после чего власти этой страны раз за разом вновь предавали Россию, из чего следует сделать вывод, что болгар или, по крайней мере, болгарских политиков освобождать больше не надо, отметил в своей публикации обозреватель ИА Регнум Андрей Добров.