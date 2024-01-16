Москва, 16 января, 2024, 15:26 — ИА Регнум. В Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ вышел первый выпуск еженедельной программы «Женский взгляд». Ведущей программы стала Дарья Кислицына — руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ, сообщили ИА Регнум пресс-службе ЭИСИ.

Пресс-служба ЭИСИ

По словам Кислицыной, участниками «Женского взгляда» станут общественные деятели и выходцы из политических профессий. В рамках программы участники будут обсуждать смысловые акценты и события на выставке «Россия».

«Наша программа позволит посмотреть на достижения страны глазами женской аудитории и увидеть в выставке и результатах развития России новые грани. В числе таких результатов — качественная трансформация муниципального уровня власти, ставшая возможным благодаря акцентированному вниманию со стороны федерального центра», — отметила Кислицына.

По словам одной из первых участниц программы, главы мелитопольской администрации Галины Данильченко, выставка позволила людям ближе ознакомиться со всеми регионами России.

«Наш стенд посетили много представителей, которые познакомились и с нами. Я была здесь дважды. Очень много эмоций. Мы видим, какая у нас огромная семья, какие замечательные регионы. У нас много регионов-шефов, которые помогают, мы приходим на их стенды, знакомимся с их деятельностью», — пояснила она.

Говоря о жизни Мелитополя, Данильченко подчеркнула, что город живёт постоянно, а его сердце «бьётся без праздников и выходных». Она добавила, что местное самоуправление является самой доступной для людей формой решения проблемы. В Мелитополе, одной из важных просьб местных жителей стало желание организовать парк, посвящённый участникам спецоперации, которые защищают мелитопольцев, отметила Данильченко.

В свою очередь другая участница программы, глава администрации Читы Инна Щеглова заявила, что от развития регионов зависит развитие всей России.

«Это неразрывная цепочка развития. И её самая первая ступень требует повышенного внимания. На форуме можно обменяться опытом с другими коллегами вживую. Можно задать прямой вопрос спикеру федерального значения. Такой возможности раньше не было», — сказала она.

По словам Щегловой, самое главное в муниципальном служении — это открытость, несмотря на то, что периодически придётся сталкиваться с негативом на работе. Мэр Читы сказала, что, если у человека рядом что-то сделано, то люди это будут всё равно замечать.

В этот же день представители муниципальных образований из 89 регионов РФ — 7,5 тыс. человек — впервые собрались вместе на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Участники форума обсудили значимость муниципального уровня власти. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко в обращении к ним отметил, что муниципальные служащие — представители самого близкого к народу уровня власти. Их главная миссия — служение на благо государства и его общества.

Участники панельной дискуссии также обсудили вопросы развития человеческого потенциала и профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд. Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что в России успешно действует механизм социальных лифтов, один из ключевых элементов которого — образование. Так, 51 выпускник «Школы губернаторов» руководит регионом, пятеро стали федеральными министрами, запущена и «Школа мэров».

На форуме представлены четыре масштабных муниципальных проекта Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), организовавшей форум. Кроме того, подведены итоги марафона «Муниципальный диалог-2023» и представлен портал для муниципального сообщества.

Как передавало ИА Регнум, 16 января президент РФ Владимир Путин установил почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Так, звание будет присваиваться высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления. Учитываться будут также и личные заслуги в развитии местного самоуправления в России.

Вместе с тем претендовать на почётное звание смогу соискатели, чей стаж в профильной сфере составляет не менее 20 лет и при наличии отраслевых наград.