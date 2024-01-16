Москва, 16 января, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Начало Россией специальной военной операции предотвратило третью мировую войну, заявил 16 января председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

РИА Новости

«Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших», — сказал он на пленарном заседании.

Володин добавил, что цели СВО будут достигнуты, Украина должны быть свободным и нейтральным государством, на территории этой страны не должно быть оружия, которое завезено извне.

«И, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечён к ответу», — отметил он.

Депутатам Госдумы со своей стороны необходимо сделать всё для того, чтобы эти цели были достигнуты как можно быстрее, заключил Володин.

Как передавало ИА Регнум, В декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что если киевский режим захочет идти на переговоры с РФ, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.

Владимир Путин чётко дал понять, что переговоры возможны, но только на наших условиях, и прямо сказал, что важно не создавать иллюзий по поводу отступления Запада — он не отступит, а значит, Россия будет продолжать СВО, чтобы достичь победы, подчеркнул в беседе с ИА Регнум политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.