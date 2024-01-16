Тюмень, 16 января, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» (Utair), летевший из Ханты-Мансийска в Челябинск, 15 января совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за срабатывания в салоне индикатора регулировки температуры. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в авиакомпании.

Илья Наймушин/РИА Новости

Отмечается, что 15 января на рейсе Ханты-Мансийск — Челябинск в салоне сработал индикатор регулировки температуры, было принято решение о посадке в аэропорту Рощино в Тюмени.

Уточняется, что для оперативного выполнения рейса самолёт заменили на резервный, пассажиров доставили в Челябинск, задержка в аэропорт прибытия составила пару часов.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский самолёт Airbus A320, выполнявший рейс Сочи — Омск, 12 сентября 2023 года совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском с шестью членами экипажа и 161 пассажиром на борту. Все они, включая 23 ребёнка, остались живы. Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов выбирали с воздуха. Эвакуация происходила в Убинском районе при помощи надувных трапов.

По словам авиапассажиров, нештатная ситуация произошла в тот момент, когда самолёт уже подлетал к Омску, экипаж сработал профессионально. Для пассажиров был развёрнут пункт временного размещения в ДК «Убинский».

В декабре 2023 года самолёт Boeing 737 с радиоактивным грузом совершил аварийную посадку в московском международном аэропорту Внуково. Причина неисправности — несинхронная уборка шасси. Самолёт следовал из Ханты-Мансийска и произвёл аварийную посадку в 01:40 мск. На борту Boeing находились 104 пассажира и пять членов экипажа.