Лондон, 16 января, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Военно-морской флот Великобритании заявил 16 января о новом нападении на судно у берегов Йемена, сообщает 16 января агентство Reuters.

Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Британская компания Ambrey уточнила, что ракета попала в судно под флагом Мальты.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее принадлежащий США сухогруз попал под ракетный обстрел у берегов Йемена. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил попадание ракеты в судно в 95 морских милях к юго-востоку от йеменского города Адена. По его данным, удар был нанесён с воздуха.

Позднее руководство ВС США признало, что хуситы поразили ракетным ударом американский контейнеровоз в Красном море, пострадавших в результате атаки не было.

В ночь на 12 января США и Британия при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия.