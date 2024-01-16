Киев, 16 января, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Правительство Украины и офис главы киевского режима Владимира Зеленского в течение четырёх лет получает неверные данные о публикациях в СМИ, где речь идёт об управленцах и о нём самом.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Авторы отчётов порой добавляют политический контекст с негативной коннотацией, который слабо отождествляется с официальными документами. Так, например, в отчете, который касался разбора упоминаний телемарафона «Единые Новости», некоторых критиков марафона аналитики называли «порохоботами» (то есть сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко — Прим. ред.)», — говорится в сообщении украинского издания «Бигус», которое и провело расследование по этому поводу.

Такие отчёты формируют у украинских чиновников ошибочное мнение о том, что критика в их сторону звучит преимущественно от усредненных «оппозиционных СМИ» и что представляет она собой или «атаки», или «популизм», поясняют авторы расследования.

Мониторингом СМИ и составлением отчётов по его результатам занимается компания «Медиатека», которая принадлежит депутату Верховной рады от провластной партии «Слуга Народа» Александру Мариковскому, уточняется в материале.

Как передавало ИА Регнум, из-за грядущего экономического и социального кризиса на Украине, офис Зеленского готовится к созданию правительства «Национального единства». Информацию об этом сообщил арестованный по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.