Москва, 16 января, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в мирном урегулировании конфликта, а хочет его продолжения, поскольку его окончание станет политической или физической смертью для него. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зеленскому надо если с кем-то и говорить, то говорить прежде всего с Россией, но мира он не хочет. Он хочет продолжения конфликта, потому что его окончание — это политическая смерть для Зеленского, а может быть, и физическая», — сказал сенатор «Известиям».

По его мнению, киевский режим заинтересован в том, чтобы в урегулировании конфликта участвовали почти все страны, но только не Россия.

Глава киевского режима каждый раз придумывает что-то новое, чтобы у него была возможность не договариваться о мире, а фактически продолжать боевые действия, заключил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня. Руководство Бёрна положительно восприняло предложение Киева. Об этом рассказала президент страны Виола Амхерд.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2023 года заявил, что если киевский режим захочет договариваться с Москвой, то это возможно, однако та будет исходить из собственных интересов. Глава государства подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины.

Путин 18 октября похвалил Киев, начавший задумываться о переговорном процессе, но отметил, что этого недостаточно. Глава государства призвал украинскую сторону к совершению конкретных действий.