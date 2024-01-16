Москва, 16 января, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт отраслевому марафону выставки «Россия» на ВДНХ и выступил на пленарной сессии Дня финансов.

Владимир Астапкович/РИА Новости Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

«Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящён успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», — сказал Мишустин.

По его словам, отраслевой блок стартует с Дня финансов, поскольку для повышения благосостояния граждан и развития бизнеса прежде всего нужна устойчивая финансовая инфраструктура.

Председатель правительства напомнил, что, по предварительной оценке, за 11 месяцев 2023 года ВВП России вырос на 3,3%, а рост в обрабатывающей промышленности составил 7,5%.

«Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», — подчеркнул он.

Также Мишустин добавил, что на выставке пройдут дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других областей.

Как сообщало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября. Её работа продлится до 12 апреля 2024 года. На выставке представлены достижения 89 российских регионов в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве, транспорте. Открыты более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов. В новогодние праздники выставку посетили почти миллион человек.