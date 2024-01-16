Москва, 16 января, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Министерстве обороны 16 января.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Продолжительность полёта составила около 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил», — сказано в сообщении Минобороны.

Полёт был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Лётчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, северной части Атлантического океана, над Чёрным и Балтийским морями, а также Тихим океаном, отметил в своём комментарии командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 декабря 2023 года сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России провели пятичасовой плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Бомбардировщики летели в сопровождении многоцелевых истребителей Су-30СМ. На некоторых участках маршрута российские самолёты сопровождали истребители из других стран. Все правила полётов были соблюдены, подчеркнули в Минобороны.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и бомбардировщики Ту-22М3 16 ноября в рамках патрулирования пролетели над Баренцевым, Норвежским и Чёрным морями, проведя таким образом плановые полёты над нейтральными водами с соблюдением всех международных норм. Самый продолжительный полёт длился более 13 часов.