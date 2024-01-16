Лондон, 16 января, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс тайно лоббировала правительство с целью ускорить продажу Китаю оборонного оборудования, пишет Politico.

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным издания, сотрудники британской службы безопасности заблокировали оборонной фирме Richmond Defense экспорт Китаю оборудования для разминирования, поскольку это вооружение может быть использовано Пекином при вторжении на Тайвань.

Вместе с тем Трасс в частном письме от августа 2023 года к министру торговли Кеми Баденоху называет себя «самым известным китайским ястребом на скамейке запасных консерваторов», попросив его поспособствовать продаже военной техники КНР от имени британского оборонного производителя.

В своём послании Баденоху экс-премьер также предупредила, что запрет ichmond Defense продавать военную технику в Китай «означал бы потерю будущих продаж, исчисляющуюся миллионами».

Как передавало ИА Регнум, Лиз Трасс пробыла на пост премьер-министра Великобритании с 6 сентября по 25 октября 2022 года.

В мае 2023 года она посетила Тайвань. Тогда политик заявила, что «с нетерпением» ждёт возможности продемонстрировать солидарность с народом Тайваня перед лицом «всё более агрессивного поведения» Пекина.

Также ранее сообщалось, что бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс намерены вернуться в большую политику. Именно поэтому со стороны бывших глав правительства постоянно слышны критические замечания в адрес действующего правительства. При этом Трасс избрала основной мишенью для критики экономическую сферу, а Джонсон чаще критикует внешнюю политику.