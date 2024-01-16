Таллин, 16 января, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Депутаты парламента Эстонии большинством голосов отклонили законопроект о демонтаже памятника «Бронзовому солдату» на военном кладбище в Таллине. «За» проголосовали 14 законодателей, «против» — 45, сказано в информации, опубликованной на сайте Рийгикогу.

Олег Ласточкин/ РИА Новости

Законопроект инициировала фракция Эстонской Консервативной Народной Партии (EKRE), говорится в сообщении.

EKRE в своем объяснительном письме указала: то, что ранее «Бронзового солдата» переместили на военное кладбище, ничего не изменило.

«Люди, враждебно относящиеся к нашей независимости, продолжают отмечать у памятника победу Кремля и оккупацию Эстонии, а теперь также отмечают агрессию Путина и России против Украины. Проблему не решит запрет демонстраций у памятника 9 мая», — говорится в документе.

По словам депутата эстонского парламента Яака Вальге, дальнейшая судьба памятника в руках исполнительной власти. Он утверждает, что правительство должно найти решение, сохранить ли физически памятник или переместить его в место, где он не будет объектом культа.

Как сообщало ИА Регнум, комитет Госдумы РФ по международным делам внёс на рассмотрение проект заявления из-за предложения перенести памятник советскому солдату-освободителю «Алёше» в болгарском Пловдиве. В документе говорится, что такая инициатива — «подлая попытка надругательства над общей исторической памятью братских народов», которая выражает «маниакально-отчаянное стремление» принизить подвиг советских воинов, решающий вклад Советского Союза и его граждан в борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны.