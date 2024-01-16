Остров Хоккайдо, Япония, 16 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. В аэропорту японского города Титосе, расположенного на северном острове Хоккайдо, два самолёта «соприкоснулись» друг с другом, сообщает японский телеканал NHK News.

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В материале сказано, что, по данным компании Hokkaido Airports, которая управляет аэропортом в Титосе, 16 января около 17:30 (11:30 мск) поступило сообщение о том, что пассажирские самолёты Korean Air и Cathay Pacific Airlines соприкоснулись друг с другом.

Детальной информации о том, каким образом произошёл контакт между воздушными судами и есть ли у них повреждения, не приводится. Отмечается, что в момент инцидента в самолёте авиакомпании Cathay Pacific Airlines находились пассажиры. Никто из них не пострадал, уточнили представители авиакомпании.

Как передавало ИА Регнум, 2 января пассажирский лайнер авиакомпании JAL загорелся во время посадки в токийском аэропорту из-за столкновения с транспортным самолётом береговой охраны.

Позднее в этот же день стало известно, что всех пассажиров и членов экипажа загоревшегося при посадке лайнера удалось эвакуировать. Всего на борту самолёта находилось порядка 400 человек.

Телеканал NHK 2 января уточнил, что при столкновении с авиалайнером Japan Airlines в токийском аэропорту погибли пять членов экипажа транспортного самолёта береговой охраны. Пилота самолёта береговой охраны удалось спасти из горящего воздушного судна, после чего его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

8 января работа аэропорта была восстановлена.