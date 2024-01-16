Москва, 16 января, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Новым ведущим программы «Модный приговор» на Первом канале стал стилист Александр Рогов, сообщили 16 января в пресс-службе телеканала.

Светлана Шевченко/РИА Новости Стилист Александр Рогов

В зрительском голосовании по выбору ведущего Рогов победил с заметным отрывом, его кандидатуру поддержали 45% принявших участие в голосовании, отметили представители телеканала.

«Для меня ценно и крайне важно знать, что зрители готовы на месте ведущего «Модного приговора» видеть Александра Рогова, простого парня из посёлка Рассвет Тульской области», — цитирует ведущего пресс-служба телеканала.

Голосование было открыто 10 января. Среди других претендентов были, в частности, актёр Игорь Верник и стилист Даниил Грачёв. Их поддержали 18% и 16% принявших участие в голосовании соответственно.

«Модный приговор» перестал выходить в эфир в марте 2022 года. В руководстве телеканала заявили о намерении уделять больше внимания программам, имеющим общественно-политическую направленность.

О предстоящем возвращении программы в эфир стало известно в конце декабря 2023 года. «Модный приговор» будет проходить в формате телевизионного кастинга. «Обвинителем» станет телеведущая и журналистка Эвелина Хромченко, ведущих на роль «защитника» и «судьи» предполагалось определить путём голосования (Рогов займёт роль «судьи»).

Также в декабре 2023 года активисты движения «Ветераны России» попросили Следственный комитет РФ провести проверку деятельности историка моды и бывшего ведущего «Модного приговора» Александра Васильева. Неоднократно критиковавший проведение СВО и делавший ряд резких антироссийских заявлений историк выступает с лекциями в МГУ, что недопустимо, отметили авторы обращения.