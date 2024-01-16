Рамалла , 16 января, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Южные районы Израиля подверглись массированному обстрелу из сектора Газа. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

AP/TASS

Отмечается, что по южному району Израиля было выпущено порядка 50 ракет. По данным канала, основной удар пришёлся по городу Нетивоту, расположенному в 11 км к востоку от границы с палестинским анклавом.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Израиля Йоав Галант 15 января в обращении к нации объявил об окончании этапа интенсивных военных действий на севере сектора Газа и анонсировал завершение интенсивных боёв на юге анклава в скором времени.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что США ведут с Израилем переговоры на тему возможного снижения интенсивности боевых действий в секторе Газа. По его словам, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также необходимо снизить интенсивность артиллерийских обстрелов и авиаударов.

Ранее портал Axios, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отказываясь следовать рекомендациям США по ситуации в секторе Газа, вызвал разочарование со стороны президента Джо Байдена и американской администрации. Кроме того, нежелание Нетаньяху всерьёз обсуждать планы действий после завершения военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа и растущая интенсивность боевых действий стали дополнительным поводом для раздражения в Белом доме.