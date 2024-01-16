Вашингтон, 16 января, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Посольство России в США провело премьеру космической драмы «Вызов» режиссёра Клима Шипенко, фильм был показан с субтитрами на английском языке. Об этом 16 января сообщает ТАСС.

Кадр из x/ф «Вызов», 2023, реж. Клим Шипенко

Отмечается, что фильм был показан 15 января в киноклубе дипмиссии, организованный при поддержке Первого канала и его гендиректора Константина Эрнста.

На премьеру картины пришли десятки зрителей, включая российских и иностранных граждан, представителей дипкорпуса и экспертного сообщества. Зрители овациями встретили картину.

Как передавало ИА Регнум, «Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе. Съёмки проходили на борту МКС осенью 2021 года. Кинолента снималась по заказу Роскосмоса и «Первого канала». По сюжету на МКС возникает нештатная ситуация, которая требует экстренного вылета в космос врача с Земли.

Фильм вышел в прокат 20 апреля 2023 года. За шесть недель «Вызов» посмотрели более 5 млн человек. Президент России Владимир Путин в День космонавтики благодарил создателей картины и назвал её уникальным событием для мирового кинематографа.