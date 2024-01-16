Мурманск, 16 января, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Учредитель петербургской компании NBCom Group Андрей Годунов погиб при сходе лавины в Мурманской области. Об этом пишет 16 января «Коммерсант» со ссылкой на источник в сети iPort.

РИА Новости/Павел Львов

Вместе с Годуновым погиб предприниматель Игорь Слонский. Они попали под лавину, когда катались на снегоходах в Хибинах. По информации МЧС, на снегоходах передвигалась незарегистрированная туристическая группа.

Следственное управление СКР по региону сообщило, что 8 января в районе ущелья Рамзи на горе Петрелиус были обнаружены тела двоих мужчин 1975 и 1969 годов рождения. Позже стало известно, что это Годунов и Слонский.

Информацию о гибели Годунова также подтвердил источник в сети iPort. Согласно информации на сайте реселлера, компания NBCom больше 20 лет занимается развитием розничной торговли и интернет-магазинов компьютерной и электронной техники.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году в Хибинах погиб спортсмен-альпинист из Санкт-Петербурга Дмитрий Царегородцев. Причиной трагедии стала сошедшая в районе цирка Откола лавина.