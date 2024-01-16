Санкт-Петербург, 16 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» приобретёт ещё одного сильного российского футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом заявил комментатор Геннадий Орлов на YouTube-канале «Такой футбол».

Известия/Дмитрий Коротаев

«Могу сказать, что есть ещё вариант. Я не буду называть фамилию, ни в коем случае. Но я считаю, что ещё один российский сильный игрок перейдёт в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев», — сказал Орлов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 9 января «Зенит» объявил о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара». Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца сезона 2025/26, соглашение могут продлить ещё на один сезон.

При этом защитник «Зенита» Роберт Ренан перешёл в аренду в бразильский «Интернасьонал». Соглашение действует до конца футбольного сезона 2024 года в Бразилии.