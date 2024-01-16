Нижний Новгород, 16 января, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде в результате аварии на теплосети 10 человек получили ожоги, сообщает Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.

Кадр из видео

Уточняется, что ЧП произошло на перекрёстке улиц Студёной и Славянской.

«В связи с коммунальной аварией пострадали 10 человек. Все пострадавшие были доставлены в Ожоговый центр ПИМУ (Приволжского исследовательского медицинского университета) Минздрава России», — сообщили в центре.

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В свою очередь в ПИМУ отметили, что девять пострадавших будут получать лечение амбулаторно, им уже оказали необходимую медпомощь. Однако у одного ребёнка зафиксированы ожоги 2-3% тела, его оставят в стационаре.

Вместе с тем компания АО «Теплоэнерго» сообщила, что приступили к устранению аварии.

«На время проведения работ ресурс может подаваться на сниженных параметрах. Место повреждения локализовано, проводятся подготовительные работы для устранения утечки. После диагностики информация будет уточнена и дополнена», — сообщили в компании.

Как передавало ИА Регнум, 4 января в Подольске 7 произошёл прорыв теплотрассы. на следующий день в городе ввели режим ЧС. После этого подмосковное управление СК возбудило уголовное дело из-за отключения тепла в 170 жилых домах и организациях в Подольске. Из-за прорыва теплотрассы в помещениях организации, обслуживающей котельную, прошли обыски.

Также СК начал проверку из-за отсутствия отопления в подмосковных Химках, Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Люберцах, в Раменском и Наро-Фоминском районах.

Перед этим 12 декабря прошлого года в городе Юже Ивановской области провалился тротуар рядом с теплотрассой, в результате пострадали пятеро школьников. Дети упали в яму с кипятком и получили сильные ожоги. Их доставили в больницу.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь пострадавшим. После ЧП возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.