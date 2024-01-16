Вашингтон, 16 января, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею проведения в Швейцарии мирного саммита по урегулированию конфликта на Украине. С соответствующей инициативой ранее выступил глава киевского режима Владимир Зеленский, её также поддержала президент Швейцарской конфедерации Виола Амхерд.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Надеюсь, это (мирный саммит — Прим. ред.) произойдёт. Настало время прекратить смерти в окопах», — написал Маск на своей странице в Х (Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 15 января после переговоров с Зеленским президент Швейцарской конфедерации заявила, что лидер киевского режима попросил руководителей Швейцарии организовать мирный саммит высокого уровня по вопросу конфликта на Украине и что она поддерживает это предложение.

Так называемую «формулу мира» Зеленский представил в ноябре 2022 года. Она предполагает в том числе возвращение в состав Украины регионов, которые вышли из её состава в 2022 году.

В Москве ранее называли требования руководителей киевского режима неадекватными и нереалистичными. «Формула Зеленского» — это американская методичка по разжиганию конфликта в Европе, подчёркивали в МИД РФ.

14 января в швейцарском Давосе прошли переговоры с участием представителей 83 стран. Обсуждалась предложенная Киевом «формула мира». Россию к переговорам не приглашали.

Без включения РФ в дискуссию соглашений о мирном урегулировании достичь не удастся, заявил, комментируя переговоры, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Обсуждение «формулы мира» без участия Москвы не могут принести никакого результата, это «разговоры ради разговоров», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Будущая конференция в Швейцарии будет организована таким образом, чтобы процесс мог увенчаться успехом, сказала в свою очередь Амхерд.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что если киевский режим захочет идти на переговоры с РФ, то такие переговоры возможны, но Россия будет вести их исходя из своих интересов. От целей, поставленных перед началом СВО, Россия не отказывается, добавил президент.

Путин чётко дал понять, что переговоры возможны, но только на наших условиях, и прямо сказал, что важно не создавать иллюзий по поводу отступления Запада — он не отступит, а значит, Россия будет продолжать СВО, чтобы достичь победы, подчеркнул в беседе с ИА Регнум политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.