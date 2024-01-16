Москва, 16 января, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Цены на яйца в России снижаются. Об этом 16 января сообщает «РИА Новости».

Известия/ Дмитрий Коротаев

По данным издания, во многих торговых сетях яйца можно найти дешевле психологической отметки в 100 рублей за десяток. Отмечается, что в «Азбуке вкуса» десяток яиц категории С2 можно купить за 107 руб., а за счёт скидки при онлайн-заказе они обойдутся в 75 рублей.

На сайте «Магнита» яйца стоят 86 руб. (категория С2) и 90 руб. (категория С1). При онлайн-заказе через «Мегамаркет» у данного ретейлера можно найти товары по 54 рубля, а у «Пятерочки» — за 75 рублей.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объяснил рост цен на яйца в стране тем, что люди их стали больше покупать, а власти вовремя не сориентировались. Глава государства добавил, что вовремя открыть импорт не подумали, поэтому цены на продукт и выросли.

В декабре 2023 года средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%. С начала года яйца подорожали на 36,5%, в годовом выражении — на 40,3%. Резкий рост цен вызвал озабоченность Генпрокуратуры и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Правительство 29 декабря приняло решение о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.

В Минсельхозе 10 января заявили, что за последние две недели цены на яйца у производителей по первой категории снизились на 2,5%, по второй — на 4,2%.