Москва, 16 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Заместитель директора предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадим Чернышов задержан по подозрению в махинациях с тендерами, сообщает 16 января издание 78.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По информации источников издания, весной 2023 года компания «Кварта», участвовавшая в тендере на обслуживание территории объектов «Водоканала», получила преимущество перед другими потенциальными участниками конкурса. Это произошло благодаря директору по логистике предприятия Чернышову. Вопреки установленной процедуре, он планировал заключить договор с компанией на оказание услуг.

В мае того же года Чернышов предложил «Кварте» заключить договор на 528 млн рублей, хотя другим участникам тендера предлагался договор на 402 млн рублей. Другие сотрудники предприятия, отмечается в материале, не знали о корыстном замысле директора, но по его поручению составили экспертное заключение, в котором говорилось о конкурсном преимуществе «Кварты».

В июне «Водоканал» и «Кварта» заключили договор.

Накануне в одном из зданий «Водоканала» прошли обыски. В пресс-службе предприятия заявили, что не могут комментировать следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года генеральный директор «Водоканала Санкт-Петербурга» Сергей Волков был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении материального ущерба на сумму более 150 млн рублей. В его квартире и на рабочем месте прошли обыски. Следственные действия также проводились ещё по десяти адресам сотрудников «Водоканала», а их самих увезли на допрос.