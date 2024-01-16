Москва, 16 января, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Мосгорсуд 16 января признал законной приостановку работы клуба «Мутабор», где в декабре 2023 года прошла «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой.

AP/TASS

«Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу представителей клуба «Мутабор» с учетом дополнений и оставил постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 10 января 2024 года без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сказано в сообщении в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее работа клуба была приостановлена на 90 дней в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Лефортовский суд Москвы признал владельцев заведения виновными в административном правонарушении по статье 6.6. КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Протокол Роспотребнадзора был составлен на основании кассового чека и карты инфекционного больного.

В клубе после жалоб со стороны представителей общественных организаций проводились и другие проверки. 20 декабря департамент торговли Москвы выносил предостережение клубу о недопустимости нарушения обязательных требований к розничной продаже алкоголя. Ранее, 4 декабря, предостережения руководству «Мутабора» выносил и Роспотребнадзор.

27 декабря, через неделю посла «голой» вечеринки, клуб был опечатан. Сотрудники надзорных органов провели проверку и установили, что часть реализуемого в заведении алкоголя не имела лицензии. Кроме того, нарушались некоторые санитарные нормы. 29 декабря Роспотребнадзор обвинил руководителей клуба в нарушении установленных санитарно-эпидемиологических требований и попросил суд о максимальной санкции — приостановке деятельности на 90 дней.