Москва, 16 января, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Евросоюз располагает сроком от трёх до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью британской газете The Times.

Алексей Куденко/РИА Новости

«По оценкам нашей разведки, это произойдёт через три-пять лет, это будет в значительной степени зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины», — высказала мнение премьер-министр Эстонии.

Авторы материала пояснили, что речь идёт о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять ВС России. Прогноз основывается на сценарии, при котором в конфликте на Украине будет подписано соглашение о прекращении огня.

В Таллине полагают, что в таком случае Эстония и два соседних государства Прибалтики окажутся наиболее уязвимой частью НАТО, говорится в материале. Каллас добавила, что с точки зрения государств Прибалтики у России достаточно сил, чтобы оказать «реальное военное давление».

Запад готовится к конфликту с Россией?

Ранее немецкое издание Bild, ссылаясь на секретный документ армии страны, сообщило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года. По данным издания, в «день Х», согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 15 января не стал комментировать эту статью.

«Не стал бы комментировать. Это издание не гнушается публикаций уток», — отметил представитель Кремля.

В Минобороны Германии позже заявили, что «секретный документ», о котором идёт речь, представляет собой одну из возможных легенд учений армии страны и НАТО.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в связи с публикацией отметил, что эти данные являются попыткой создать хайп и быть на слуху. Он добавил, что можно по-разному относиться к спецслужбам Германии, но он усомнился, что они, разрабатывая такие планы, «допустили бы утечку таких данных».

Минобороны Великобритании 15 января опубликовало на своём сайте заявление, в котором говорится о том, что более 20 тыс. военнослужащих королевства примут участие в военных учениях НАТО Steadfast Defender 24 по сдерживанию России. По оценкам британского военного министерства, эти учения станут одними из самых масштабных со времён окончания холодной войны.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российско-украинский конфликт выходит за пределы Украины, создавая тем самым угрозы для НАТО. По мнению Байдена, Российская Федерация якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения Соединённых Штатов Америки в конфликт.

Главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен 28 декабря 2023 года призвал последовать примеру Швеции, Финляндии и стран Прибалтики и кратно увеличить численность и модернизировать вооружённые силы королевства на случай вооружённого конфликта. По его словам, общество должно готовиться к противостоянию с Россией.

«Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать», — приводит слова офицера издание De Telegraaf.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём 7 января заявил, что для шведского руководства поддержка Украины будет основной задачей в области внешней политики. Он добавил, что Россия в ближайшем будущем якобы будет представлять серьёзную угрозу безопасности королевства.

Газета Politico сообщила, что Швеция планирует построить две подводные лодки для патрулирования Балтийского моря с целью борьбы с Россией. Речь идёт о дизель-электрических аппаратах длиной 66 метров, которые получили названия в честь двух шведских графств — Blekinge и Skane. Их планируется спустить на воду в 2027 и 2028 годах.

Позиция России

Президент России Владимир Путин 7 декабря 2023 года заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного.

Вместе с тем 19 декабря 2023 года российский лидер заявлял, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, указал президент. Российский лидер напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября 2023 года заявил, что Европа сейчас «абстрагируется» от принципа неделимости и безопасности. Он отметил, что расширение НАТО вызовет ответные меры со стороны России. Комментируя инициативу создания «военного шенгена НАТО», пресс-секретарь президента также отметил, что западные страны в очередной раз говорят о собственной безопасности в ущерб безопасности России.

Политолог Владимир Корнилов сообщил, что размещение военных баз НАТО в Финляндии и Швеции приведёт к перестройке системы обороны России и вынужденному симметричному ответу.