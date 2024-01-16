Вашингтон, 16 января, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан собирается передать на полях Всемирного экономического форума в Давосе послание главе киевского режима Владимиру Зеленскому о том, что Украине следует перейти с наступательной стратегии на оборонительную. Об этом пишет Bloomberg.

EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан собирается выступить с речью от своего босса, Байдена. Белый дом хочет, чтобы Украина изменила стратегию в военном конфликте, перейдя с наступления в оборону», — сказано в материале.

Агентство подчёркивает, что Зеленский понимает, что подобная идея имеет смысл, однако ему не хотелось бы признавать это публично.

«Поэтому он (Зеленский) должен заявить Салливану, чтобы тот ответил Байдену и напомнил Конгрессу США, что Украина может держать надлежащую оборону только в том случае, если США и их союзники гарантируют, что у неё будут на это средства», — отмечается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года бывший сотрудник Совета безопасности США и экс-помощник Джорджа Буша — младшего Майкл Аллен заявил, что США приостановили военную помощь Украине из-за провала контрнаступления.

По словам Аллена, дополнительную военную помощь Киеву уже бы предоставили, если бы контрнаступление украинских сил прошло успешнее. При этом он не исключил, что военная поддержка Украины продолжится, если контрнаступление пойдет лучше.

В свою очередь, американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что западные союзники Киева виновны в провальном контрнаступлении украинских войск. Американский офицер разочарован результатами не оправдавшего надежды контрнаступления ВСУ. Ходжес напомнил, что предсказывал такой итог ранее.

Ходжес добавил, что на Западе не смогли предоставить ВСУ всё необходимое для наступления. Украине не хватило военно-воздушной мощи, высокоточного оружия большой дальности и другой техники, считает бывший главком.

Кроме того, заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер сказал об отсутствии у ВСУ шансов на новое контрнаступление. Он также призвал украинских чиновников чётко и публично говорить о происходящем на передовой, иначе им ничего не поможет.