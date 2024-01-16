Москва, 16 января, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Бывший председатель Российского Красного Креста (РКК) Раиса Лукутцова скончалась в Москве в возрасте 74 лет. Об этом сообщает 16 января РЕН ТВ.

РИА Новости/Александр Натрускин Раиса Лукутцова

Раису Лукутцову накануне нашли мёртвой в квартире на Новочерёмушкинской улице. По предварительным данным, смерть не связана с криминалом. В последнее время женщина боролась с онкологическим заболеванием.

«Следов насилия на теле не обнаружено», — сказал собеседник агентства.

Раиса Лукутцова руководила организацией «Российский Красный Крест» в 2006–2021 годах. Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году она попала под следствие. В отношении Лукутцовой возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Поводом стала попытка продажи зданий подмосковного санатория «Дружба» по заниженной цене. Гагаринский районный суд Москвы в 2022 году приговорил Лукутцову к четырём годам лишения свободы условно.