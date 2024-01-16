Москва, 16 января, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Работа над выполнением договорённостей, которые были достигнуты между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, активно ведётся, заявил 16 января глава МИД РФ Сергей Лавров.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Так, открывая переговоры с главой МИД Северной Кореи Цой Сон Хи в Москве Лавров заявил, что время, которое стороны выбрали для встречи, как нельзя лучше подходит для того, чтобы подвести предварительные итоги активной работы, которая была начата для выполнения договорённостей, достигнутых в ходе встречи Путина и Ким Чен Ына на космодроме Восточный в сентябре 2023 года.

«Соответствующая работа уже активно ведется», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи находится с официальным визитом в России с 15 по 17 января.

Отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень, отметил Лавров 19 октября 2023 года. В свою очередь, глава МИД КНДР назвала частые встречи глав ведомств двух стран доказательством развития корейско-российских двусторонних отношений.

До этого, 13 сентября 2023 года, Путин дал официальный обед в честь лидера КНДР. Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный. Перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет.