Берлин, 16 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Риторика о планах ФРГ начать войну с Россией необходима властям Германии для устрашения собственного населения, которое стоит на пороге социального взрыва, отметил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

globallookpress.com / Swen Pförtner

«Война как отвлекающий манёвр во избежание восстания народа против олигархии!» — подчеркнул политик, предположив, что беспорядки, связанные со взрывными социальными волнениями в Германии и во всё большем числе стран, начнутся в феврале 2024 года и достигнут пика в 2025 году.

К этому времени и готовится бундесвер, его план является «крайне точным» и направлен на внутреннюю аудиторию Евросоюза, пояснил Филиппо.

С его мнением согласен российский политолог Владимир Корнилов.

«Видимо, надо срочно отвлекать внимание немцев от самой массовой забастовки и снова переключать на разжигание русофобских страстей. Поэтому «Бильд» вытащил на свои страницы «эксклюзивный совершенно секретный документ», который Рёпке (автор статьи. — Прим. ред) якобы нашел в немецкой армии», — подчеркнул он в Telegram-канале 15 января.

Немецкий «секретный план» раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок», — подчеркнула дипломат, а сам процесс назвала «сливом в инфопомойку «Бильд».

Именно издание Bild 15 января заявило, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией и что конфликт этот, по предположению министерства обороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года. Со ссылкой на некий документ крупнейший немецкий таблоид отметил также, что наиболее вероятным местом гипотетического столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью и что якобы туда в час икс будут переброшены 300 тысяч военнослужащих, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера.

Информация о «войне» появилась на фоне многотысячных митингов, возникших в странах Евросоюза. Так, в новый, 2024 год возобновились акции против отмены льгот для фермеров в Германии. Сельские предприниматели объявили забастовку против запланированного сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.

В частности, с раннего утра 8 января фермеры заблокировали несколько участков федеральных трасс. Кроме того, три грузовых автомобиля перекрыли трассу А2 на западе страны. А общая протяжённость колонны, которая проследовала по трассе A63 недалеко от Майнца, составила от 18 до 20 км.

В городе Эмдене (Нижняя Саксония) забастовка фермеров привела к остановке производства на заводе Volkswagen. Протесты повлияли на производство моделей с двигателями внутреннего сгорания.

В Берлине фермеры, митингующие против отмены субсидий, освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера. Как только министр упомянул конфликт на Украине, добавляет Berliner Zeitung, толпа начала шуметь ещё громче, в связи с чем политик был вынужден повторить свою речь дважды. Смысл же спича политика заключался в пояснении существующих приоритетов: деньги сейчас нужнее для школ и дорожной сети, а также для предоставления энергетических субсидий промышленным предприятиям.

Тем временем немецкие СМИ сообщили, что в супермаркетах, в том числе в Берлине, заканчиваются продукты, их просто не могут привезти по дорогам, перекрытым участниками забастовки. Политологи заявляют, что манифестации, которые охватили всю страну, могут привести к отставке правительства Олафа Шольца.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил 12 января, что правительству страны под руководством канцлера Олафа Шольца из-за снизившегося доверия населения стоит лучше объяснять свои решения. В интервью изданию Sueddeutsche Zeitung Штайнмайер отметил также возросший в стране внутриполитический накал, укрепление позиций популистов и осложнение управления страной. На этом фоне, по мнению германского президента, стране необходимо сплотиться.

Как сообщало ИА Регнум, согласно опросу социологического института Insa, почти две трети жителей Германии хотят отставки Шольца и видят действующего министра обороны Бориса Писториуса во главе правительства.

Флориан Филиппо 15 января призвал уничтожить НАТО из-за стремления развязать третью мировую войну. По его словам, западные страны не перестали мечтать о разжигании очередной мировой войны, используя европейский континент для этих целей.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в связи с публикацией отметил, что данные о якобы готовящемся вооружённом конфликте между НАТО и Россией являются попыткой создать хайп и быть на слуху.