Москва, 16 января, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Россия дорожит отношениями с Китаем как с важным стратегическим партнёром, однако Кремль не занимается финансовыми операциями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 января, комментируя сообщения агентства Bloomberg о возможном ужесточении китайскими банками условий работы с клиентами из России.

Иван Шилов ИА Регнум Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Вы знаете, что Кремль не занимается финансовыми операциями. Это прерогатива других ведомств, прежде всего тех компаний, которые принимают участие во внешне-экономической деятельности. Поэтому в каждом случае реализуются отдельные каналы, системы. Это весьма чувствительная сфера. Вряд ли кто-то возьмется ее обсуждать. Поэтому не нужно этого ожидать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Россия продолжает развитие двусторонних отношений с Китаем. Это очень важный стратегический партнёр. Россия дорожит этими отношениями, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники сообщило, что государственные банки Китая ужесточают ограничения на финансирование клиентов из России после новых требований со стороны США.

Отмечалось, что по меньшей мере два банка начали проверку своего российского бизнеса, сосредоточив внимание на трансграничных сделках.

По данным агентства, банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять любые финансовые услуги российской военной промышленности, независимо от валюты или места проведения транзакций.

Уточнялось, что банки усиливают комплексную проверку клиентов на предмет связей с Россией.

По данным издания, на такой шаг госбанки пошли после того, как США объявили о намерении использовать вторичные санкции против финансовых компаний, которые нарушают антироссийские санкции.

В декабре 2023 года газета The Financial Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что США будут отключать банки по всему миру от своей финансовой системы, если они нарушат антироссийские санкции. Отмечается, что в чёрный список будут внесены финансовые институты, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.