Москва, 16 января, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети «Вконтакте» могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов, сообщила 16 декабря пресс-служба соцсети.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объёме», — рассказали ТАСС в пресс-службе «Вконтакте».

Как свидетельствуют данные сайта «Сбой.рф», который отслеживает проблемы на популярных интернет-ресурсах, к 11:20 мск число жалоб достигло 4383. Треть из них приходится на Москву, а 14% — на Санкт-Петербург. Кроме того, со сбоями столкнулись жители Татарстана, Краснодарского края, Нижегородской, Самарской и Челябинской областей, а также других регионов.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий сбой в работе некоторых сервисов соцсети был зафиксирован в ноябре 2023 года. Тогда пользователи пожаловались на некорректную работу «ВКонтакте» в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Компания устранила неполадки в этот же день.

В июне в ряде городов на территории России наблюдались сбои в работе мессенджера Telegram. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. У 19% не подгружаются чаты для общения, ещё у 10% возникли проблемы с отправкой личных сообщений.