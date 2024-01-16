Москва, 16 января, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Для оценки предложения о создании нейтрального флота в Чёрном море нужны детали. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 января журналистам, комментируя доклад Всемирного экономического форума.

Константин Михальчевский/РИА Новости

По словам представителя Кремля, в данном случае, чтобы оценить эту идею, важно понимать детали.

«Я, поскольку не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в докладе Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе, говорится, что нейтральные страны должны создать военно-морскую оперативную группу в Чёрном море для сопровождения торговых судов, вывозящих из региона удобрения и зерно.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя эту идею, заявил, что любой военный флот, который не принадлежит черноморским государствам, не может пройти через пролив Босфор в соответствии с соглашением о его использовании. Форум не является межгосударственным объединением, и его решения не стоит принимать всерьёз, отметил он.